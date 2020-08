Coronavirus, quattro persone contagiate a Cabiate dopo una vacanza all’estero

Coronavirus, quattro persone contagiate a Cabiate, paese che confina con Meda, Seregno e Lentate sul Seveso, dopo una vacanza all’estero. Lo ha comunicato il sindaco alla cittadinanza, come riporta PrimaComo.it.

“Dopo un buon periodo di tranquillità con zero contagiati, abbiamo ricevuto comunicazione da parte di Ats di quattro nostri cittadini cabiatesi risultati positivi al coronavirus e dieci persone collegate messe in quarantena – ha comunicato il sindaco Maria Pia Tagliabue – I casi sono simili a quanto successo anche in altre zone italiane di ritorno da vacanze in paesi stranieri; il rispetto delle regole di distanziamento sociale è sicuramente faticoso ma è la dimostrazione reale che non ci sono altre strade da percorrere, in questa fase pensare di essere al sicuro è prematuro e non bisogna abbassare la guardia: ne è l’esempio questo nuovo aumento di contagi”.

Così il primo cittadino aggiunge: “Pertanto devo ricordare con forza il rispetto delle regole di distanziamento sociale, in ogni posto dove andiamo, la necessità di posizionare le mascherine sul viso – coprendo naso e bocca – e l’impegno generale nell’evitare assembramenti; non dimentichiamoci che l’emergenza continua e tenerla sotto controllo dipende dal comportamento di tutti, nel rispetto della salute di tutti i cittadini. Non abbiamo altra scelta. Conto su di voi”.

TORNA ALLA HOME PAGE