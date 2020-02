Coronavirus, rinviata la trasferta del Vis Nova a Pandino

Calcio

E’ stata rinviata d’ufficio la partita prevista per domenica 23 febbraio della squadra giussanese Vis Nova contro la Luisiana, che si sarebbe dovuta giocare a Pandino, in provincia di Cremona. E’ di questa mattina, infatti, il primo caso accertato di Coronavirus in Lombardia, precisamente a Codogno nel lodigiano. Da subito, oltre ad attivarsi tutta la macchina sanitaria necessaria, anche per ciò che riguarda l’attività calcistica prevista nel weekend si è da subito attivata la Federazione. Il rinvio sembrava la cosa più ovvia e così il CRL ha deciso. Per la categoria Eccellenza, quindi sospesi gli incontri Luisiana – Vis Nova, Vertovese – Sant’Angelo e Codogno – Zingonia Verdellino. Sospeso anche il match per le esordienti misti femminili Riozzese – Real Meda.