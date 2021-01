Coronavirus: risalgono i contagi e aumentano i ricoveri. In Lombardia siamo tornati sopra i tremila positivi in 24 ore, in Brianza sopra i 200.

I dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia non sono confortanti. A fronte di 25.011 tamponi effettuati sono 3.267 i nuovi positivi e il tasso di positività sale al 13%. I guariti/dimessi sono 847. I decessi 59 ed è preoccupante il fatto che aumentano i ricoveri tanto nelle Terapie intensive che nei reparti Covid.

Oggi la Lombardia è la regione che segna il maggior incremento di casi, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Nella Provincia di Monza e della Brianza dove ieri i contagi avevano sfiorato quota 200 oggi l’hanno superata, arrivando a 214.

Non va bene in Lombardia ma non va bene neanche in Italia. Nelle ultime 24 ore a livello nazionale, a fronte di 139.758 tamponi, i nuovi positivi al coronavirus sono 18.627. Le vittime sono 361.

I casi registrati ieri erano stati di più (19.978 con 483 morti), ma il tasso di positività oggi è salito al 13,3 per cento (+1,7 rispetto a ieri). Il totale dei contagi da inizio pandemia è ora di 2.276.491.

In Italia i pazienti in terapia intensiva per Covid sono 2.615 (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri. Le vittime totali sono 78.755.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 25.011 totale complessivo: 5.048.018

– i nuovi casi positivi: 3.267 (di cui 118 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 417.173 (+847), di cui 3.839 dimessi e 413.334 guariti

– in terapia intensiva: 459 (+3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.598 (+21)

– i decessi, totale complessivo: 25.787 (+59)

I nuovi casi per provincia

Milano: 594 di cui 194 a Milano città;

Bergamo: 195;

Brescia: 522;

Como: 423;

Cremona: 92;

Lecco: 116;

Lodi: 42;

Mantova: 190;

Monza e Brianza: 214;

Pavia: 206;

Sondrio: 78;

Varese: 541.

