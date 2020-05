Coronavirus, sabato 16 maggio: in Brianza altri 46 contagi. Fortunatamente i decessi in Lombardia sono in netto calo.

Sono aumentati rispetto a ieri i casi di positivi nella Provincia di Monza e della Brianza, come del resto sono aumentati in Regione Lombardia. La buona notizia viene però dai decessi, mai così bassi da tanto tempo. Sono stati 39, molti meno rispetto ai 115 di ieri.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei due giorni precedenti, ufficializzati nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia.

– i tamponi effettuati: 564.550 (+14.145)

ieri: 550.405 (+12.162)

l’altro ieri: 538.243 (+14.080)

– i casi positivi sono: 84.518 (+399)

ieri: 84.119 (+299)

l’altro ieri: 83.820 (+522)

– i guariti: 34.219 (+402)

ieri: 33.817 (+3.808)

l’altro ieri: 30.009 (+653)

– in terapia intensiva: 268 (-8)

ieri: 276 (-21)

l’altro ieri: 297 (-10)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.521 (-184)

ieri: 4.705 (-113)

l’altro ieri: 4.818 (-189)

– i decessi: 15.450 (+39)

ieri: 15.411 (+115)

l’altro ieri: 15.296 (+111)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

MB: 5.265 (+46)

ieri: 5.219 (+37)

l’altro ieri: 5.182 (+41)

MI: 22.041 (+75) di cui e’ 9.315 (+34) a Milano citta’

ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano citta’

BG: 12.397 (+26)

ieri: 12.371 (+24)

l’altro ieri: 12.347 (+29)

BS: 14.091 (+83)

ieri: 14.008 (+60)

l’altro ieri: 13.948 (+106)

CO: 3.625 (+13)

ieri: 3.612 (+14)

l’altro ieri: 3.598 (+42)

CR: 6.313 (+10)

ieri: 6.303 (+18)

l’altro ieri: 6.285 (+12)

LC: 2.634 (+18)

ieri: 2.616 (+17)

l’altro ieri: 2.599 (+16)

LO: 3.341 (+16)

ieri: 3.325 (+12)

l’altro ieri: 3.313 (+12)

MN: 3.282 (+1)

ieri: 3.281 (+6)

l’altro ieri: 3.275 (+9)

PV: 4.944 (+25)

ieri: 4.919 (+23)

l’altro ieri: 4.896 (+47)

SO: 1.363 (+24)

ieri: 1.339 (+1)

l’altro ieri: 1.338 (+17)

VA: 3.376 (+41)

ieri: 3.335 (+13)

l’altro ieri: 3.322 (+20)

e 1.846 in corso di verifica.

