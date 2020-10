Coronavirus: sale ancora la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati. Sono 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3% (ieri al 15,1%).

Coronavirus: sale ancora la percentuale dei positivi

In Lombardia cresce ancora il numero dei contagi, i nuovi sono 5.762, contagi che vanno purtroppo di pari passo anche con la crescita della percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati. Aumentano anche i ricoveri, sia nei reparti Covid che in terapia intensiva. 25 i decessi, praticamente la metà di quelli registrati ieri, quando erano stati 51.

Sono 21.273 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia oggi, domenica 25 ottobre; 161.880 tamponi, 128 i decessi. Ieri i nuovi casi erano stati 19.644 su 177.669 tamponi, 151 i morti. Sono 1.208 i pazienti attualmente in cura nei reparti di terapia intensiva per il Covid-19, 80 più di ieri quando si fermavano a quota 1.128.

I dati di oggi in Lombardia

i tamponi effettuati: 35.285, totale complessivo: 2.715.715

i nuovi casi positivi: 5.762 (di cui 169 ‘debolmente positivi’ e 27 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 89.145 (+439), di cui 2.917 dimessi e 86.228 guariti

in terapia intensiva: 231 (+18)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.326 (+173)

i decessi, totale complessivo: 17.235 (+25)

I nuovi casi per provincia