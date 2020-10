Coronavirus, sale il numero dei contagi a Verano Brianza.

Aumentano i positivi

Coronavirus, sale il numero dei contagi a Verano Brianza. A dare la comunicazione ufficiale è stato il primo cittadino Massimiliano Chiolo che intende fare aggiornamenti bisettimanali ai cittadini: il martedì e il venerdì. I positivi sono aumentati a 23, sei in più rispetto alla scorsa settimana di cui 4 minori. Sono invece 18 le persone in sorveglianza tra cui 2 minori. Il sindaco ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione e soprattutto rispettare tutte le misure disposte dal nuovo DPCM.

I contagi a scuola

Al momento sono due gli alunni positivi; uno alla scuola elementare e uno alla scuola media di via Grandi. “Un’intera classe è in quarantena alla primaria – ha spiegato il dirigente scolastico Giuseppe Scaglione – nessuna quarantena invece per quella della scuola secondaria . L’alunna positiva non era infatti stata a contatto con i compagni nelle 48 ore precedenti”