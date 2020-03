Coronavirus: salgono a 122 le persone denunciate. Il dato aggiornato a domenica 15 marzo delle Forze dell’ordine.

Coronavirus: salgono a 122 le persone denunciate

Al 15 marzo le Forze dell’ordine della nostra Provincia hanno controllato 3.510 persone e 828 esercizi commerciali. L’esito è stato di 122 denunce per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. In sostanza si è tratta perlopiù di cittadini che hanno lasciato la propria abitazione senza giustificati motivi. A questi 122 si aggiungono 5 denunce per altri reati e 5 sanzioni amministrative.

Un quadro non certo positivo, nel quale peraltro non sono ricompresi i dati della Polizia Provinciale e delle Polizie Locali dei 55 Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

Nell’ultimo comunicato, aggiornato al 13 marzo, la Prefettura parlava di 3.058 persone e 74 esercizi commerciali controllati. Le denunce erano state 93, alle quali si aggiungevano 5 sanzioni amministrative e 4 denunce per altri reati.

L’appello del Prefetto

Nell’occasione il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza Patrizia Palmisani aveva rinnovato il proprio appello ai cittadini a rimanere in casa: “la rigidità delle misure previste dal Governo è proporzionata alla situazione emergenziale che stiamo attraversando. I controlli non ammetteranno eccezioni, perché è in gioco un diritto non negoziabile: la salute pubblica. Mi appello al senso di responsabilità di tutti: solo attraverso un grande sforzo collettivo potremo metterci definitivamente alle spalle questa emergenza.

TORNA ALLA HOME PAGE