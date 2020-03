Coronavirus, anche a Seregno chiudono i parchi

Emergenza Coronavirus: ordinanza del sindaco Alberto Rossi per la chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati e divieto di accesso alle aree verdi non recintate.

Emergenza Coronavirus, l’ordinanza

Nella mattinata di mercoledì 11 marzo, il sindaco Alberto Rossi ha firmato un’ordinanza per attuare le disposizioni del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in ordine alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Chiudono parchi e giardini pubblici

Il primo cittadino ha disposto la chiusura immediata di parchi e giardini pubblici recintati, come il parco 25 Aprile e i giardini di Via Umberto accanto al municipio. Inoltre divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi non recintati, come quella della Porada. Il provvedimento del sindaco, Alberto Rossi, resterà in vigore fino a una ordinanza di revoca. Al Comando di Polizia il compito di verificare l’ottemperanza dell’ordinanza.

Gli altri provvedimenti del Comune

Da oggi, mercoledì, l’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere il Centro diurno disabili. Il mercato odierno del Lazzaretto, come previsto dal Decreto del premier Conte, si è svolto regolarmente ma con una entrata chiusa. Nelle altre due gli agenti della Polizia locale hanno contingentato gli ingressi per evitare qualsiasi possibilità di assembramenti nella strada.

