A causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus sospesa la Seregno Sport week che era in programma dal 29 maggio al 14 giugno. Cancellata anche la rassegna “30 giorni di cultura” prevista a maggio.

Sospesa la Seregno sport week

Un’altra rinuncia per l’epidemia da Covid-19. Il sindaco Alberto Rossi ha ufficialmente annunciato che la Seconda edizione della Seregno sport week non potrà svolgersi dal 29 maggio al 14 giugno. Mancano i tempi necessari per organizzare il lungo elenco delle attività previste e le società sportive locali hanno sospeso gli allenamenti ormai dalla fine di febbraio.

Il sindaco pensa a una grande festa dello sport

Il sindaco, a emergenza finita, spera di “organizzare una grande festa come segnale di ripresa per tutta la città – ha dichiarato – Un evento con lo spirito della Sport week, quindi un evento popolare in cui lo sport abbia un ruolo da protagonista, sarebbe un’opportunità straordinaria”. Al momento è difficile ipotizzare quando potrà svolgersi questa kermesse.

Cancellati anche i “30 giorni di cultura”

Un altro importante evento è stato ufficialmente cancellato, i “30 giorni di cultura” promossi dalla Consulta della Cultura in collaborazione con il Comune, le associazioni e le scuole del territorio. Lo ha ufficializzato il presidente della Consulta, Giulio Galloni, con una mail inviata alle associazioni della città. “Propongo di iniziare già a lavorare sulla prossima edizione, a questo proposito promuovo una raccolta di idee su come vogliamo impostare la futura edizione” le dichiarazioni di Giulio Galloni.

Torna alle notizie della home page.