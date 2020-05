Coronavirus: solo nove i nuovi positivi in Brianza nelle ultime 24 ore VIDEO

Buone notizie oggi per quel che riguarda i nuovi positivi al Coronavirus. In Lombardia l’aumento è di 175 unità mentre sono 24 i decessi. In Brianza sono solo 9 i casi segnalati nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: a situazione in Lombardia

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i tamponi effettuati: 581.437 (+5.078)

ieri: 576.359 (+11.809)

l’altro ieri: 564.550 (+14.145)

– i casi positivi sono: 85.019 (+175)

ieri: 84.844 (+326)

l’altro ieri: 84.518 (+399)

– i guariti: 35.915 (+873)

ieri: 35.042 (+823)

l’altro ieri: 34.219 (+402)

– in terapia intensiva: 252 (-3)

ieri: 255 (-13)

l’altro ieri: 268 (-8)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.482 (+2)

ieri: 4.480 (-41)

l’altro ieri: 4.521 (-184)

– i decessi: 15.543 (+24)

ieri: 15.519 (+69)

l’altro ieri: 15.450 (+39)

– attualmente positivi: 33.561

In Brianza solo 9 casi

Solo 9 i nuovi positivi in Brianza. Di seguito tutti i dati sul contagio suddivisi per provincia.

MI: 22.222 (+71) di cui 9.395 (+24) a Milano citta’

ieri: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta’

l’altro ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta’

BG: 12.463 (+20)

ieri: 12.443 (+46)

l’altro ieri: 12.397 (+26)

BS: 14.158 (+11)

ieri: 14.147 (+56)

l’altro ieri: 14.091 (+83)

CO: 3.633 (+4)

ieri: 3.629 (+4)

l’altro ieri: 3.625 (+13)

CR: 6.323 (=)

ieri: 6.323 (+10)

l’altro ieri: 6.313 (+10)

LC: 2.648 (+3)

ieri: 2.645 (+11)

l’altro ieri: 2.634 (+18)

LO: 3.353 (+2)

ieri: 3.351 (+10)

l’altro ieri: 3.341 (+16)

MN: 3.291 (=)

ieri: 3.291 (+9)

l’altro ieri: 3.282 (+1)

MB: 5.296 (+9)

ieri: 5.287 (+22)

l’altro ieri: 5.265 (+46)

PV: 5.022 (+43)

ieri: 4.979 (+35)

l’altro ieri: 4.944 (+25)

SO: 1.369 (+2)

ieri: 1.367 (+4)

l’altro ieri: 1.363 (+4)

VA: 3.392 (+13)

ieri: 3.379 (+3)

l’altro ieri: 3.376 (+41)

e 1.849 in corso di verifica.

