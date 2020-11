Coronavirus: sono 3.208 i guariti oggi in Lombardia. Nella nostra provincia i nuovi casi positivi sono 843.

I tamponi effettuati sono 29.800 e 5.094 i nuovi positivi (17%). I guariti/dimessi sono 3.208. Purtroppo in Lombardia contiamo anche altri 165 decessi e vediamo ancora crescere le persone ricoverate nei reparti Covid degli ospedali e nelle Terapie intensive.

In Italia oggi, domenica 22 novembre, sono 28.337 i nuovi casi di coronavirus registrati ufficialmente, oltre 6mila meno di ieri, sulla base di 188.747 tamponi. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza è di 1.408.868. Le vittime sono state 562, mentre ieri erano state 692, per un totale di 49.823 morti.

Ieri a livello nazionale avevamo registrato 34.767 nuovi casi con 237.225 tamponi, le vittime erano state 692. Il tasso di positività ai tamponi in Italia oggi sale a 15,01% (+0,4%), inferiore a quello lombardo.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 29.800, totale complessivo: 3.798.851

– i nuovi casi positivi: 5.094 (di cui 477 ‘debolmente positivi’ e 57 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 186.680 (+3.208), di cui 8.063. dimessi e 178.617 guariti

– in terapia intensiva: 949 (+13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.391 (+77)

– i decessi, totale complessivo: 20.524 (165)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.208 di cui 825 a Milano città;

Bergamo: 129;

Brescia: 196;

Como: 316;

Cremona: 89;

Lecco: 197;

Lodi: 137;

Mantova: 142;

Monza e Brianza: 843;

Pavia: 211;

Sondrio: 218;

Varese: 326.

