Coronavirus, sopralluogo dell’Ats nella casa di riposo

Sopralluogo dell’Ats alla casa di riposo Don Meani di Cesano Maderno, dove dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati registrati nove decessi legati al coronavirus.

In un sopralluogo del 16 aprile l’Ats ha rilevato che “tutte le procedure definite per le Rsa sono state applicate in modo corretto”. Lo comunica il sindaco Maurilio Longhin dopo aver ricevuto dalla stessa casa di riposo il verbale che è seguito all’ispezione.

Rispettate le procedure

Il sopralluogo nella struttura sociosanitarie ha avuto lo scopo di valutare il rispetto delle procedure di contenimento del contagio, attraverso l’uso corretto di dispositivi di sicurezza, i protocolli per la gestione dell’emergenza, l’isolamento dei casi sospetti o positivi e un adeguato accudimento degli ospiti secondo gli standard previsti. L’esame, stando a quanto riferito dal sindaco, è stato superato.

Quattordici decessi nelle due Rsa

Nelle due residenze sanitarie assistenziali della città, dove vivono 270 persone, non si registrano altri decessi da Covid da lunedì 20 aprile, quando la Groane ha informato il Comune della quarta vittima tra i suoi ospiti. Lo riferisce il Comune, in costante contatto con le direzioni delle due strutture. Alla Don Meani di via Cantù, la prima casa di riposo ad aver iniziato la battaglia contro il coronavirus (erano 89 gli ospiti all’inizio dell’emergenza sanitaria), sono 39 i positivi al Covid, di cui 25 asintomatici. Sottoposti al tampone, 24 ospiti sono invece risultati negativi. “Sono stati completati i tamponi su tutti gli ospiti della struttura e nei prossimi giorni saranno disponibili i risultati” riferisce il sindaco.

Alla Don Meani 9 ospiti morti per Covid

Alla Don Meani non si registrano nuovi decessi da lunedì 13 aprile. I decessi per coronavirus nella casa di riposo del centro città sono fermi quindi a 9, tra cui 3 di persone che non erano residenti in città. “Tutti gli ospiti positivi al tampone sono isolati in camere singole o doppie con altri ospiti positivi – spiega ancora il sindaco dopo aver ricevuto rassicurazioni dai vertici della Rsa – Un piano della struttura è stato dedicato a ospiti positivi in modo da poter permettere libertà di movimento agli asintomatici”.

Alla Groane 15 ospiti positivi al tampone

Alla casa di riposo Groane al Villaggio Snia, 200 posti letto in tutto, sono invece quindici gli ospiti positivi al tampone. Due quelli che, sottoposti al tampone per verificare la positività al coronavirus, sono risultati negativi. Alla casa di riposo di via Sicilia nell’ultima settimana non sono stati registrati nuovi decessi legati al terribile virus. Fermi a quattro, dunque, gli ospiti positivi al Covid venuti a mancare. Nessuno di loro era residente in città. “Allo stato attuale tutti gli ospiti positivi al Covid sono isolati – spiega ancora il sindaco dopo aver ricevuto il quotidiano report della direzione della struttura – Nei nuclei che ospitano gli infetti, il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale adeguati”.