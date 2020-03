Coronavirus, terzo decesso a Lentate

Lentate piange la terza vittima del Coronavirus. Ad annunciarlo il sindaco Laura Ferrari.

Ecco le parole del sindaco, che ha aggiornato la cittadinanza questa sera, venerdì 27 marzo 2020:

In base ai dati pervenuti questa sera da Ats, completati con le notizie (ufficiali) ricavati da altre fonti, risulta che attualmente a Lentate ci siano 16 persone affette da Covid19 e una trentina in sorveglianza attiva. Oggi purtroppo ho ricevuto la notizia di un’altra persona deceduta per questo terribile virus: mandiamo un sincero abbraccio a tutta la famiglia, garantendo il nostro sostegno per ogni quotidiana necessità.