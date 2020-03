Coronavirus: tre cittadini di Vimercate positivi. E’ arrivata nel pomeriggio di oggi, sabato, al sindaco Francesco Sartini la comunicazione da parte di Ats che tre persone residenti in città sono risultate positive al tampone per Covid-19.

Le parole del sindaco Sartini.

“I referenti di ATS mi hanno comunicato che tre nostri concittadini sono risultati positivi al Covid19 – ha scritto il primo cittadino in un comunicato – I tre vimercatesi sono ricoverati all’ospedale cittadino e le loro condizioni di salute non risultano essere gravi . Come da protocollo il personale di ATS ha già adottato tutte le misure di sicurezza previste in materia, comprese quelle precauzionali con le persone che sono state in contatto con loro”.

” Sono quotidianamente in contatto con i referenti di ATS e se dovessero esserci aggiornamenti di

pubblico interesse sarà mia priorità informarVi – prosegue il sindaco – Nel pieno rispetto della privacy non saranno diffuse le generalità dei vimercatesi coinvolti. Così come anche comunicato dalle autorità sanitarie, questa situazione non deve costituire un allarme per la nostra città, semplicemente dobbiamo continuare a mettere in atto tutte le misure indicate dal Governo per il contenimento del contagio.