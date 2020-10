Coronavirus: tutti i contagi Comune per Comune

Coronavirus: i contagi Comune per Comune. I dati aggiornati a oggi, martedì 20 ottobre.

Coronavirus: i contagi Comune per Comune

Siamo in grado di aggiornare i dati dei contagi da Covid-19, Comune per Comune, dall’inizio della pandemia. Complessivamente in Provincia di Monza e della Brianza sono 9.363, i decessi ufficiali 927.

Come noto purtroppo nell’ultima settimana il numero di contagi nella nostra Provincia è andato crescendo anche se oggi, martedì 20 ottobre, fortunatamente si è registrato un calo rispetto ai giorni scorsi. Negli ospedali i ricoverati per Covid continuano però ad aumentare e quindi è essenziale, per non dire vitale, osservare sempre le tre regole principali che ci vengono ricordate dall’inizio dell’epidemia (o quasi): lavarsi frequentemente le mani, disinfettarle, tenere una distanza di almeno un metro dai nostri interlocutori e indossare sempre la mascherina.

Monza – 1.648

Desio – 501

Lissone – 462

Seregno – 440

Brugherio – 429

Limbiate – 397

Cesano Maderno – 395

Vimercate – 305

Giussano – 290

Muggiò – 244

Nova M. – 242

Carate B,za – 239

Concorezzo – 227

Seveso – 206

Besana – 195

Biassono – 176

Meda – 176

Arcore – 174

Villasanta – 163

Agrate – 149

Bernareggio – 133

Bovisio M. – 126

Varedo – 116

Busnago – 112

Lentate – 103

Cavenago – 103

Cornate – 102

Vedano – 100

Usmate V. – 92

Lesmo – 92

Barlassina – 87

Carnate – 83

Verano – 82

Bellusco – 82

Lazzate – 66

Triuggio – 66

Cogliate – 66

Ceriano L. – 61

Macherio – 60

Caponago – 56

Sovico – 53

Briosco – 49

Renate – 49

Veduggio – 44

Albiate – 44

Roncello – 40

Misinto – 38

Mezzago – 36

Ornago – 35

Ronco B. – 28

Sulbiate – 27

Correzzana – 23

Burago M. – 20

Camparada – 19

Aicurzio – 12

TORNA ALLA HOME PAGE