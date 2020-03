Coronavirus, un lumino alle finestre per accendere la speranza

Coronavirus, un lumino davanti alla finestra per accendere la speranza in questo momento buio, un applauso per dire a tutte le persone ammalate, ai medici, agli infermieri che combattono in prima linea che “siamo tutti uniti” e “andrà tutto bene”.

Un applauso perché “non bisogna mollare”

Sono stati tanti i desiani che alle 21, si sono dati appuntamento con l’iniziativa che ha unito tanti Comuni e tanti cittadini. Hanno acceso una candela e sono usciti sul proprio balcone per condividere tutti insieme questo momento difficile, per sentirsi vicini agli ammalati, ai medici, agli infermieri, ai volontari che tutti i giorni combattono nelle corsie degli ospedali, per dire a tutti di “non mollare”. Un gesto e un’emozione che ha accomunato tanti brianzoli, per vincere la paura e trovare sostegno. Un piccolo gesto che ha un grande significato e che sarà ripetuto.