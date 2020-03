Coronavirus, uno striscione per dire grazie ai soccorritori di Avis Meda

Uno striscione per dire grazie ai soccorritori di Avis Meda, impegnati come tanti altri nell’emergenza Coronavirus. E’ apparso ieri sera, lunedì 9 marzo 2020, appeso alla recizione della sede in via Confalonieri.

“Forza ragazzi, Meda vi ringrazia”

“Forza ragazzi, Meda vi ringrazia. I medesi”, la scritta riportata sullo striscione. Un modo con cui la città ha voluto manifestare vicinanza e solidarietà ai soccorritori di questa preziosa realtà del territorio.

“Grazie Meda, uniti si può”

E tramite la propria pagina Facebook Avis Meda ha voluto ringraziare i medesi con questo messaggio: “Grazie Meda! Un grande gesto e un enorme incoraggiamento a continuare a esserci per voi e per tutte quelle persone che hanno bisogno di aiuto. Noi stiamo facendo la nostra parte, ora tocca a voi! Tutti insieme daremo un grande messaggio: uniti si può”.

Domenica lo striscione all’ospedale San Gerardo di Monza

Domenica 8 marzo anche gli ultras del Monza avevano compiuto un gesto simile, con uno striscione fuori dall’ospedale San Gerardo di Monza per ringraziare i medici e tutto il personale sanitario (LEGGI QUI LA NOTIZIA).

