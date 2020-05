Coronavirus: un’opera trasforma medici e infermieri in supereroi

Medici e infermieri come i supereroi.

Un tributo ben visibile a coloro che, a ragione, sono stati ribattezzati gli eroi dell’epoca Covid. Stiamo parlando dell’opera, dal titolo “I veri supereroi”, comparsa su un grande cartellone pubblicitario collocato lungo la Monza Trezzo, a Vimercate. In tanti l’hanno notata chiedendosi chi fosse l’autore.

Un tributo a medici e infermieri

Nel disegno, in mezzo ai più noti supereroi, amati da grandi e piccoli, compare anche una persona con mascherina e cuffia, un medico o un infermiere. Un tributo, come detto, agli eroi di questi mesi, in prima linea nella battaglia contro il coronavirus.

L’opera porta la firma dell’artista bresciana Chiara Bigatti, apprezzata ritrattista e pastellista.

L’idea di una società di Trezzo

A portarla sul cartellone di Vimercate è stata la società «Gruppo Publionda», di Trezzo sull’Adda che si occupa di comunicazione visiva dal 1979.