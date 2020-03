Coronavirus, Veduggio piange la prima vittima

Veduggio piange la prima vittima del Coronavirus. La brutta notizia è stata data ai cittadini dal sindaco Luigi Dittonghi. Si contano inoltre quattro persone contagiate in paese, due in ospedale, le altre a casa. Si aggiungono 8 veduggesi in quarantena.

Prima vittima a Veduggio

Il sindaco Luigi Dittonghi ha voluto informare personalmente la cittadinanza del primo lutto in paese causato dal Coronavirus. Il decesso è avvenuto ieri, lunedì. “Porgiamo alla famiglia le condoglianze del Comune e dell’intera comunità”, ha detto il primo cittadino.

Strigliata a ragazzi e anziani

Dittonghi si è poi rivolto ai veduggesi, rinnovando l’appello a stare a casa. Non solo, ha strigliato ragazzi.

Abbiamo chiuso i parchi gioco ma la mattina troviamo i cestini dell’immondizia pieni. Significa che c’è chi la sera viola i divieti e si ritrova all’interno delle aree verdi. Ragazzi, così non fate bene a voi e agli altri. Pensate alle persone che lavorano in ospedale, ai medici, agli infermieri. Solo stando a casa possiamo aiutarli

Un rimprovero anche agli anziani

Non va bene uscire per niente. Fare la spesa ogni tanto è concesso ma meglio è farsela consegnare a casa. Ci sono diversi negozi a Veduggio che offrono questo servizio.

L’ultima raccomandazione è andata a chi si reca al cimitero. A differenza dei paesi limitrofi, l’Amministrazione veduggese ha lasciato aperti i cancelli del camposanto ma, se verranno notati capannelli, si procederà con la chiusura.

