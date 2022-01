Corre in strada per chiedere aiuto, viene soccorso ma muore in ospedale

Bernareggio

Uomo di 51 anni si sente male e corre in strada per chiedere aiuto e allertare i soccorsi. Subito dopo viene colpito da un malore e muore poco dopo all'ospedale di Vimercate.

La tragedia si è consumata ieri sera, domenica 23 gennaio 2022, poco prima della mezzanotte a Bernareggio, in via Lamarmora.

L'uomo è deceduto in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 51enne, che abitava da solo in via Lamarmora, appena ha capito che non stava bene, si è precipitato in strada urlando a squarciagola per attirare l'attenzione dei vicini di casa. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute, forse anche a causa del freddo pungente, sono peggiorante nel giro di pochi minuti.

In via Lamarmora sono prontamente arrivate l'ambulanza e l'automedica che sono state allertate dai vicini di casa, attirati a loro volta dalle urla dell'uomo. I sanitari del 118 hanno prontamente soccorso l'uomo. Successivamente hanno trasportato il 51enne in codice rosso all'ospedale di Vimercate, dove è spirato pochi minuti dopo il suo arrivo.

Sul luogo del malore anche i carabinieri di Bernareggio

In via Lamarmora sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri di Bernareggio alle quali è toccato il compito di fare chiarezza sulla vicenda.

Gli uomini della caserma di via Piemonte, guidati dal maresciallo Marco Barsanti, hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, confermando, di fatto, la morte per cause naturali dell'uomo.

Maggiori dettagli della notizia li potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 25 gennaio 2022.