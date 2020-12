Correzzana: cassoeula d’asporto per un nuovo campo da pallavolo

Correzzana: cassoeula d’asporto per sostenere le spese del nuovo campo da pallavolo in oratorio. Le porzioni potranno essere ritirate, previa prenotazione, domenica 13 dicembre dalle 11.30 alle 12.30.

Cassoeula d’asporto in oratorio

Bella iniziativa quella promossa dai volontari della parrocchia San Desiderio, che per finanziare la realizzazione del nuovo campo da pallavolo in oratorio, hanno deciso di cimentarsi dietro ai fornelli con il piatto principe della tradizione culinaria brianzola, la cassoeula. Domenica mattina, dalle 11.30 alle 12.30, sarà possibile ritirare la propria porzione (al costo di 10 euro) direttamente nel salone dell’oratorio. Per aderire è ovviamente necessaria una prenotazione, che potrà essere effettuata entro domani, venerdì 11 dicembre, contattando il numero 039.6065493 oppure il 320.8875874 (solo messaggi Whatsapp).

Il nuovo campo da pallavolo

Come detto il ricavato verrà utilizzato per contribuire alla realizzazione del campo da pallavolo. Una struttura che sta ormai prendendo sempre più forma nella nuova “ala” dell’oratorio che si affaccia su via don Grisostomi. Un progetto di ampliamento di cui si parlava da ormai diversi anni e che finalmente ha trovato compimento la scorsa primavera grazie alla sinergia con il Comune, che in cambio della cessione della porzione di terreno chiederà alla parrocchia la manutenzione di una piccola area verde adiacente all’oratorio.

