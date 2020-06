Correzzana: da lunedì al via i Centri estivi comunali

Correzzana: da lunedì al via i Centri estivi.

Grandi novità per il Comune di Correzzana, tra i primissimi a dare il via libera all’organizzazione di attività strutturate per i giovani sul proprio territorio. In particolare saranno due, per il momento, i Centri estivi che prenderanno il via a partire da lunedì: uno per i bambini della scuola materna e uno per quelli delle elementari.

Salute al primo posto

Ovviamente la salute dei bambini e degli operatori è la priorità per tutti. Motivo per cui in entrambi i Centri verranno assunte tutte le disposizioni necessarie a garantire il massimo rispetto di tutte le norme in materia di salute pubblica. Per questo all’ingresso di ogni struttura verrà organizzato un apposito “triage”, dove alcuni volontari rileveranno la temperatura a ogni bambino e a ogni accompagnatore, come previsto dal patto di corresponsabilità che tutti i genitori saranno chiamati a firmare in fase di iscrizione.

Scuola materna

Il Centro estivo per i bambini della fascia 3-6 anni sarà organizzato dalla cooperativa San Desiderio. Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 31 luglio (dalle 8 alle 17) negli stessi spazi dell’oratorio, interni ed esterni, che solitamente sono già affidati alla onlus per la gestione dell’asilo infantile. Per garantire il necessario distanziamento, verranno formati 6 gruppi da 5 bambini ciascuno, per un totale di 30 utenti alla settimana. Verranno inoltre organizzate delle uscite nei boschi. I moduli per l’iscrizione sono già disponibili sul sito della San Desiderio, mentre venerdì 12 alle 18 sarà organizzato un “Open Day”, durante il quale le educatrici mostreranno ai genitori i percorsi e le aree che verranno utilizzate.

Costi: 170 euro alla settimana compresi i pasti (115 euro per i part-time) + 20 euro una tantum (magliette e gadget)

Scuola elementare

Le attività per i bambini della primaria (6-11 anni) saranno gestite dall’associazione “Calamita” di Camparada. In totale, negli spazi della scuola elementare, saranno accolti 35 utenti alla settimana, suddivisi sempre in gruppetti da 7 bambini ciascuno. Il Centro si svolgerà prevalentemente nel giardino del plesso scolastico, che sarà organizzato in diverse aree grazie alla presenza di gazebi e strutture coperte. In caso di maltempo verranno utilizzato i locali chiusi della scuola, come i saloni e la palestra. Anche per loro ci sarà la possibilità di gite sul territorio, sempre nel pieno rispetto delle normative. Per le prime due settimane (dal 15 al 29 giugno) le attività si svolgeranno solo al pomeriggio, dalle 13.15/14 alle 17.15/18 con ingressi e uscite scaglionate; mentre fino al 31 luglio sarà previsto un full-time dalle 8 alle 16. Al momento è possibile presentare la domanda per la pre-iscrizione.

Costi: 125 euro alla settimana + 5 euro di pasto al giorno + 15 euro di assicurazione (da pagarsi in fase di iscrizione)

Per le settimane di part-time il costo è di 70 euro.

Scuola media

Non avendo ricevuto né trovato soggetti disponibili per i ragazzi delle scuole medie, l’Amministrazione comunale sta vagliando una possibile soluzione per garantire comunque un servizio, utilizzando i locali del Centro Polifunzionale, da affidare eventualmente ai soggetti che erogano i servizi di pre e post scuola a livello sovracomunale. L’intenzione sarebbe comunque quella di dare avvio alle attività entro il 29 giugno.

Agevolazioni

Durante la serata di presentazione il sindaco Marco Beretta ha comunicato che, qualora sarà confermato dal Governo, l’Amministrazione metterà a disposizione delle famiglie un tesoretto da 10mila euro per agevolare i costi di iscrizione. Ai quali contribuirà anche l’Inps grazie all’erogazione del bonus da 1200 euro: un contributo che ogni famiglia può richiedere in base al proprio status familiare e lavorativo. Ovviamente chi percepirà il bonus Inps non potrà fare richiesta di quello comunale, in modo da garantire le stesse agevolazioni a tutti. Per chi desidera ricevere più informazioni in merito, il martedì, il giovedì e il sabato in municipio sarà disponibile un volontario che aiuterà gli interessati a presentare le domande per i contributi.