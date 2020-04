Correzzana, gatto incastrato sull’albero salvato dai pompieri – VIDEO

Correzzana, gatto incastrato sull’albero salvato dai pompieri.

Mattinata particolarmente insolita per i residenti di via Fermi, allarmati dalla nutrita presenza di mezzi di soccorso di fronte alle proprie abitazioni. Il felino era sfuggito al controllo dei padroni arrampicandosi su un’alta pianta, ma quando è stato il momento di tornare a terra, l’animale non è più riuscito a trovare la strada.

L’arrivo dei pompieri

I proprietari hanno tentato di prendere il gatto, che però si trovava troppo al di fuori della loro portata. Subito sono stati allertati gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco della stazione di Monza e Carate Brianza appunto, il cui intervento con l’autoscala si è rivelato fondamentale per mettere in salvo il felino ormai terrorizzato. Una volta riabbracciato il gatto, i padroni in ansia si sono sciolti nei ringraziamenti ai pompieri e agli agenti di Polizia.

Falso allarme

Notando il dispiegamento di soccorsi all’opera qualcuno ha subito temuto il peggio e anche sulla pagina Facebook “Sei di Correzzana se..” era scattato l’allarme. A fare luce sulla situazione ci ha pensato la padrona del gatto, che ha tranquillizzato tutto il vicinato.

Un falso allarme dunque, ma di questi tempi, meglio così: un sorriso in un momento molto complicato per tutti non può che far bene all’umore e alla salute.