Correzzana: in arrivo un telelaser per incastrare i furbetti del volante. Dalla prossima settimana gli agenti di Polizia locale inizieranno una serie di rilievi della velocità lungo via Principale.

Correzzana: in arrivo un telelaser per incastrare i furbetti del volante

Tempi duri per i furbetti del volante. Partirà infatti nei prossimi giorni la campagna di telerilevamento delle velocità su tutto il territorio, in particolare lungo via Principale. Merito delle nuove apparecchiature messe in campo dalla Polizia locale, che per stanare gli automobilisti con il piede pesante ha deciso di dotarsi di una cosiddetta «Trucam»: un moderno apparecchio capace di effettuare fotografie e video dei veicoli in transito, rilevandone la velocità e le eventuali altre infrazioni del Codice della Strada. L’occhio elettronico sarà dunque attivato con funzione deterrente e sanzionatoria.

Un nuovo agente in servizio

Intanto questa settimana è entrato ufficialmente in servizio il terzo agente di Polizia locale, Alessandro Bonetto, in prestito part-time dal comando di Usmate Velate. Anche lui, come l’agente Emanuele Deidda da Briosco, affiancherà per qualche ora alla settimana il collega Stefano Zettera (di ruolo a Correzzana) per garantire gli standard di sicurezza su tutto il territorio.