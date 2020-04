Correzzana: l’inaspettata “invasione”… delle pecore – VIDEO

L’inaspettata “invasione” delle pecore a Correzzana!

E’ stata una sorpresa un po’ per tutti quando, nel pomeriggio di ieri, un enorme gregge di pecore ha attraversato le strade deserte del paese, regalando un simpatico momento di distrazione in queste delicato frangente. Tanti i residenti che, affacciandosi alla finestra, hanno potuto osservare questa divertente “invasione”, con le pecore che hanno percorso via Principale prima di addentrarsi nei campi di via Galilei.

Lo spettacolo della transumanza

Non di rado, durante la primavera, si vedono transitare gli ovini anche tra i campi della Brianza. E’ lo spettacolo della transumanza, ovvero la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano dai pascoli della pianura verso quelli delle zone collinari o montane. Un vero e proprio rito, antico quanto l’allevamento stesso, in grado ancora oggi di emozionare e regalare più di qualche sorriso, ma capace anche di evocare antiche tradizioni delle nostre terre appartenenti a un’epoca che pare ormai così lontana.

