Correzzana, più sicurezza grazie a un servizio di vigilanza privata

Più sicurezza e controllo sul territorio grazie a un servizio di vigilanza privata.

Un progetto che l’Amministrazione aveva confermato nei mesi scorsi e che è entrato ufficialmente in vigore dallo scorso lunedì grazie alla convenzione stipulata con lo storico Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Monza.

Il servizio

Il servizio, prestato gratuitamente grazie al vigente regolamento comunale delle sponsorizzazioni, prevede il passaggio quotidiano di una pattuglia sul territorio comunale tra le 17 e le 20. In particolare gli operatori sono incaricati di monitorare gli immobili comunale, con particolare riferimento all’area circostante il municipio e quella del cimitero. Come detto l’attività dei vigilanti permetterà un controllo più efficiente del territorio, poiché durante i pattugliamenti gli agenti avranno la possibilità di attraversare buona parte del paese, segnalando eventuali situazioni di pericolo alle Forze dell’ordine.

Supporto alle Forze dell’ordine

Il servizio, infatti, non sostituisce il presidio del territorio e le attività di competenza della Polizia locale e dei Carabinieri, ma potrà rivelarsi un ulteriore supporto e un efficace deterrente contro episodi di microcriminalità come atti vandalici, o scippi, in quanto la pattuglia potrà segnalare eventuali criticità riscontrate durante il passaggio in paese. Il servizio, attivato per il momento in forma sperimentale, durerà per i prossimi sei mesi, con la possibilità che, una volta scaduta, la convenzione possa essere rinnovata per ulteriori sei.