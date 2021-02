Correzzana: schianto tra una moto e un furgone, giovane centauro in ospedale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina in via Principale, poco prima dell’intersezione con via Roma.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il furgone, proveniente dal centro paese, stesse svoltando a sinistra per entrare nel complesso residenziale di recente costruzione che si trova in via Principale, a pochi metri dall’incrocio con via Roma. Nell’effettuare la manovra è purtroppo finito contro un 18enne che, in sella alla propria moto, stava sopraggiungendo in senso contrario. L’impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il giovane centauro.

Soccorsi sul posto

Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza in codice giallo e un’automedica: le condizioni del ragazzo sono apparse piuttosto serie, ma comunque fortunatamente non gravi e in questi minuti è stato predisposto il trasferimento verso l’ospedale Niguarda di Milano, sempre in codice giallo. In via Principale ha fatto capolino anche una pattuglia della Polizia locale del comando di Correzzana. A loro il compito di effettuare i rilievi di rito e accertare le eventuali responsabilità dei due conducenti.