Correzzana, una giovane dottoressa pronta a entrare in servizio.

Di sicuro non è il momento migliore per iniziare la propria carriera professionale. Eppure, quando la dottoressa Melania Valagussa ha ricevuto la sua «chiamata alle armi» ha risposto presente senza pensarci due volte.

Da oggi in corsia

Entra in servizio proprio da oggi, martedì 5 maggio, la dottoressa Melania Valagussa, indicata come nuovo medico di base proprio a Correzzana. Già da tempo l’Amministrazione era al lavoro per garantire l’arrivo di un terzo professionista sanitario che potesse ricevere negli ambulatori comunali oltre ai due medici già presenti, ovvero la dottoressa Maria Carla Brambilla e il dottor Luca Pedrocchi Fantoni.

Giovane e determinata

La 26enne, residente a Cernusco Lombardone, si è laureata due anni fa in medicina e, nonostante sia alla prima effettiva esperienza professionale, ha determinazione da vendere.

«Sicuramente non è un periodo semplice, però sono pronta a compiere il mio dovere, esattamente come stanno già facendo tutti i miei colleghi che mettono a repentaglio la propria salute per il bene del prossimo. Sono molto emozionata e anche qualche preoccupazione si fa sentire, ovviamente, ma lo spirito e la dedizione con cui da oggi mi metto a disposizione della comunità di Correzzana vanno decisamente oltre tutto questo».

