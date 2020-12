Correzzana: via Principale più sicura con tre semafori “intelligenti”

Correzzana avrà molto presto una via Principale più sicura grazie all’aggiunta di tre semafori “intelligenti”. Gli impianti saranno installati in punti strategici e due di essi saranno dotati di telecamere “T-Red”.

Via Principale più sicura

L’obiettivo numero uno dell’Amministrazione comunale è quello di «costringere» gli automobilisti a diminuire drasticamente le velocità di percorrenza e rendere in questo modo via Principale una strada molto più sicura. In questo senso l’intenzione è quella di installare tre impianti semaforici a regolare altrettanti attraversamenti pedonali posizionati lungo i più critici di via Principale.

Arrivano i “T-Red”

Due di essi saranno anche dotati del cosiddetto sistema «T-Red», ovvero una telecamera in grado di individuare eventuali trasgressioni da parte dei conducenti: al passaggio di un veicolo, sia a due che quattro ruote, il software verifica lo stato del semaforo e, se questo ha accesa la luce rossa, salva una sequenza di immagini antecedenti e successive all’infrazione. Occhi elettronici in grado di pizzicare i furbetti del volante in ogni momento, anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE, COMPLETA DI TUTTI I DETTAGLI, SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2020.

TORNA ALLA HOME