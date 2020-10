Corriere brianzolo vittima di una tentata rapina. I due responsabili sono finiti in carcere a Monza, dopo che i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai loro polsi.

Corriere brianzolo vittima di una tentata rapina

Nel pomeriggio, in via Baracca a Paderno Dugnano i militari della Tenenza dei Carabinieri hanno arrestato, per tentata rapina aggravata in concorso due italiani, entrambi avevano precedenti per reati contro il patrimonio. L’uno classe 1972 e l’altro classe 1985, residenti a Paderno Dugnano.

Entrambi sono stati sorpresi dai militari immediatamente dopo aver tentato di rapinare un corriere residente della provincia di Monza e Brianza che stava consegnando un pacco a un privato.

Nella circostanza, la vittima dopo essere stato bloccata fisicamente da uno dei due malviventi, è stata minacciata con un coltello dal complice, che gli intimava di dargli la somma contante di 20 euro ed il pacco che si accingeva a consegnare.

Al momento dell’intervento da parte dei militari, uno dei due malviventi tentava di nascondere il coltello infilandolo nelle mutande, ma la sua mossa non sfuggiva all’occhio attento dei carabinieri. L’arma da taglio veniva quindi sequestrata.

I due arrestati sono ora in carcere a Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria, nel frattempo le Forze dell’ordine proseguono le indagini per verificare se i due abbiano puntato quel pacco perché sapevano che conteneva qualcosa di prezioso o se abbiano semplicemente seguito il corriere aspettando il momento propizio per entrare in azione.

TORNA ALLA HOME PAGE