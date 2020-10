Covid-19, a Usmate 12 casi in una settimana

Crescita rapida per il Covid-19 a Usmate Velate dove in una sola settimana i casi registrati sono 12. Il sindaco chiede maggiore prudenza.

Negli ultimi sette giorni, si sono registrate 12 nuove positività a Covid-19 che hanno riguardato cittadini residenti a Usmate Velate. Un incremento numerico dovuto anche al maggior numero di tamponi fatti rispetto alla scorsa primavera. Dall’inizio della pandemia, le positività a Coronavirus che hanno complessivamente riguardato i cittadini di Usmate sono 66. Anche negli ultimi casi, si registra la tendenza ad un abbassamento dell’età media dei contagiati.

Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale sta valutando, oltre ad un contatto con le persone interessate, la parziale riattivazione di servizi riservati sia ai cittadini positivi a Covid-19 sia ai soggetti posti in isolamento fiduciario.

“Siamo tornati in una fase di pre-emergenza, dove la responsabilità di ciascuno di noi è l’elemento fondamentale per superare questo momento – riflette il Sindaco Lisa Mandelli – il notevole incremento dei contagi registrato in Regione Lombardia negli ultimi 10 giorni ha inevitabilmente interessato anche il nostro Comune”.

Il Sindaco è in costante collegamento con ATS di Monza e Brianza che con cadenza periodica fornisce al primo cittadino l’aggiornamento dei casi che riguardano Usmate Velate.

“Numeri che possono aiutarci ad intraprendere decisioni e a riattivare servizi che già abbiamo messo a disposizione della cittadinanza nei mesi passati calibrandoli in questa nuova fase – aggiunge il Sindaco – è il momento della prudenza, della responsabilità, dell’attenzione. Come Amministrazione Comunale, monitoriamo l’evoluzione della curva dei contagi per valutare come agire nel breve periodo”.