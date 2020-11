Covid-19: Contagi Comune per Comune I DATI AGGIORNATI

Covid-19: Contagi Comune per Comune. In due settimane sono raddoppiati in una ventina dei 55 centri della Provincia.

Il coronavirus continua a correre. Presentiamo qui i dati dei contagi, Comune per Comune, alla data di oggi, giovedì 12 novembre. Il raffronto con i dati di due settimane fa è impietoso: in tanti centri infatti i positivi a Covid-19 sono raddoppiati e nei Comuni di maggiori dimensione hanno superato il migliaio di casi.

Oggi i dati ufficiali di Regione Lombardia ci dicono che i contagiati da inizio pandemia (anche quelli che presentiamo qui riferiti ai Comuni sono da inizio pandemia e comprendono gli attuali positivi, i guariti e i deceduti) nella nostra Provincia sono 29.852 mentre i morti registrati sono 1.151.

I positivi registrati oggi in Provincia di Monza e Brianza sono 1.028 e la pressione sugli ospedali continua a salire. Circa settecento le persone ricoverate per Covid-19 negli ospedali della Provincia MB, una cinquantina quelle in terapia intensiva.

In Lombardia oggi si sono contati 187 morti, in Italia ben 636, dati che fanno ritornare alla memoria i difficili giorni di metà aprile in pieno lockdown. Il virus non è ancora vinto purtroppo.

I contagi Comune per Comune

Comune 29 ottobre 12 novembre

Agrate 219 355

Aicurzio 19 45

Albiate 85 183

Arcore 261 449

Barlassina 157 266

Bellusco 128 209

Bernareggio 191 343 Besana 257 503

Biassono 258 429

Bovisio M. 272 579

Briosco 83 161

Brugherio 775 1.289

Burago M. 43 92

Busnago 145 198

Camparada 30 54

Caponago 87 138

Carate 375 637

Carnate 120 212

Cavenago 124 191

Ceriano L. 117 250

Cesano M. 734 1.442

Cogliate 124 353

Concorezzo 359 589

Cornate 145 228

Correzzana 43 81

Desio 827 1.603

Giussano 518 1.024

Lazzate 118 269

Lentate 219 464

Lesmo 145 264

Limbiate 794 1.621 Lissone 846 1.647

Macherio 125 248

Meda 365 789

Mezzago 57 107 Misinto 86 204

Monza 2.563 4.469

Muggiò 445 857

Nova M. 412 916

Ornago 55 120

Renate 75 130

Roncello 62 100

Ronco B. 46 79 Seregno 808 1.620

Seveso 408 867

Sovico 124 273

Sulbiate 51 80 Triuggio 114 245

Usmate V. 166 277

Varedo 229 481

Vedano 149 253 Verano 155 316

Veduggio 63 113

Villasanta 235 417

Vimercate 439 723

