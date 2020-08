Covid-19, il punto della situazione nel Comune di Bellusco

Coronavirus, il punto della situazione nel Comune di Bellusco. I numeri sono incoraggianti, ma è vietato abbassare la guardia.

Il sindaco di Bellusco Mauro Colombo ha voluto fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in paese attraverso un comunicato stampa apparso sulla pagina Facebook del Comune. I numeri, come detto, sono incoraggianti.

“Ad oggi in paese non ci sono casi positivi – scrive il primo cittadino – In totale il numero di persone che a Bellusco, dall’inizio dell’emergenza, ha contratto il virus è quindi di 61. Tutti quelli che risultavano positivi si sono negativizzati e quindi guariti. C’è una sola la persona in sorveglianza attiva. Colgo l’occasione per augurarvi Buon Ferragosto, con la speranza che questi giorni possano essere lieti e di riposo, e con la raccomandazione di non dimenticare, neppure in vacanza, di attenersi alle prescrizioni anti-contagio, per fare in modo che sia davvero un’estate sicura per tutti”.