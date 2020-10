Covid-19: primo caso positivo a scuola a Varedo

Primo caso positivo a scuola a Varedo. A confermarlo in questi minuti è stato il sindaco, Filippo Vergani.

Primo caso positivo a scuola a Varedo

C’è un primo caso di positività al Coronavirus a scuola a Varedo. Si tratta di un alunno dell’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi, frequentante la scuola secondaria. La positività è emersa dopo che lo studente è rimasto assente da scuola per alcuni giorni. Come da prassi è stato dunque disposta la quarantena per tutti i compagni di classe e il personale docente. Tutti hanno effettuato il tampone nella giornata di oggi. La classe rimarrà a casa fino al 14 ottobre.

