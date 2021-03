Covid: 30.085 morti in Lombardia, 2.166 in Brianza. Ieri nella nostra regione è stato superato il tragico numero di trentamila vittime per il coronavirus.

Ieri, mercoledì 24 marzo, in Lombardia è stata superata la tragica cifra di 30mila decessi per Covid. Per dare un’idea è come se in poco più di un anno un anno due Comuni delle dimensioni di Villasanta e Besana Brianza fossero spazzati via.

In Italia i morti sono già più di centomila, tragica cifra superata l’8 marzo, ora siamo a 106.339 decessi Covid, un migliaio di questi soltanto nelle ultime 48 ore.

In Brianza dall’inizio della pandemia i decessi registrati sul portale di Regione Lombardia sono 2.166, di questi 1.780 sono avvenuti nel 2020. Gli ultimi dieci nella giornata di ieri, mercoledì 24 marzo.

Di seguito pubblichiamo i decessi nella Città metropolitana di Milano e nelle altre Province lombarde, secondo i dati ufficiali della Regione. Numeri che, purtroppo, dovremo aggiornare ancora perché dalla pandemia non siamo ancora usciti e la fine del tunnel ancora non si vede. Intanto abbiamo la certezza che fino a dopo Pasqua saremo in zona rossa.

La speranza è che per allora i tanti problemi incontrati nelle vaccinazioni possano essere superati così da limitare un virus che continua a fare vittime, vittime che, ricordiamo, sono sempre per la stragrande maggioranza persone anziane.

I morti Provincia per Provincia

Bergamo 3.496

Brescia 3.933

Como 1.904

Cremona 1.390

Lecco 858

Lodi 929

Mantova 1.275

Milano 8.964

Monza e Brianza 2.166

Pavia 2.313

Sondrio 516

Varese 2.402