Covid: 81 morti oggi in Lombardia, calano i ricoveri. A Monza e Brianza i nuovi positivi sono 307, il totale da inizio pandemia è di 72.482 contagiati, l’8,29% della popolazione.

Covid: 81 morti oggi in Lombardia, calano i ricoveri

In Lombardia oggi, sabato 10 aprile, sono stati registrati 2.974 nuovi contagi di coronavirus su 53.133 tamponi effettuati (tasso di positività al 5,6%). Numeri in calo rispetto a ieri, quando erano stati rilevati 3.289 casi su 56.476 tamponi realizzati (tasso al 5,8%).

Cala il numero di ricoverati in reparti ordinari così come quello di terapia intensiva e scende anche il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 81 i morti registrati oggi, ieri erano 92. In totale sono 31.676 i decessi ufficiali per Covid in Lombardia dall’inizio della pandemia.

Sono 6.059 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari di Covid, contro i 6.252 di ieri, con un calo di 193 unità. Nelle terapie intensive sono 824 (-4 rispetto a ieri). In totale i guariti/dimessi da inizio pandemia ammontano a 653.897 cittadini.

La situazione in Italia

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 17.567 nuovi casi e 344 morti da coronavirus. I tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, sono stati 320.892, il tasso di positività scende dunque al 5,4%. Calano i ricoveri tanto in Terapia intensiva (-15 rispetto a ieri) che nei reparti Covid (-492).

I dati delle Province lombarde

Bergamo 192

Brescia 477

Como 275

Cremona 96

Lecco 99

Lodi 44

Mantova 164

Milano 785

Monza Brianza 307

Pavia 124

Sondrio 56

Varese 293