Covid: a Monza e Brianza 537 nuovi casi. Sale ancora il tasso di positività in regione, dove si contano altri 67 morti.

Covid: a Monza e Brianza 537 nuovi casi

Non rallentano i contagi in Lombardia. Oggi sono 5.658 i nuovi casi (58.505 i tamponi effettuati) con il tasso di positività che sale al 9.6% (ieri 9.1%). Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+22, per un totale di 565) che negli altri reparti (+130, per un totale di 4.934). Sono morte altre 67 persone, il numero i decessi totale da inizio pandemia sale in regione a 28.705.

A Monza e Brianza i nuovi casi sono ancora tanti, sopra i 500, per la precisione 537. Oggi si sono registrate altre 6 vittime, che portano il totale in Provincia MB a 2.051 da inizio pandemia.

Di seguito l’andamento nelle altre Province lombarde e nella Città metropolitana di Milano che resta quella più colpita (anche per le dimensioni) con 1.450 nuovi positivi, seguita da Brescia (1.210). Dopo Monza e Brianza seguono Varese (407), Bergamo (394), Pavia (366), Como (363), Lecco (264), Mantova (261), Cremona (200), Lodi (75) e Sondrio (29)

Il Covid in Italia

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 23.641 nuovi casi di coronavirus e 307 vittime. Ieri i contagi erano stati 24.036, i decessi 297.

Sono stati effettuati 355.024 tamponi, oltre 20mila meno di ieri. Il tasso di positività è salito al 6,6% (ieri era al 6,3%). Aumenta ancora il numero delle persone ricoverate in ospedale. le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50). Mentre nei reparti Covid sono state ricoverate 327 persone in più (ieri +217), 20.701 in tutto. Il numero totale dei morti si avvicina alle centomila vittime da inizio epidemia: sono 99.578.