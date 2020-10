Covid a scuola: nuovi casi nel Vimercatese, classi in isolamento

Nuovi casi di Covid nelle scuole del Vimercatese: tra ieri e oggi sono infatti finite in isolamento diverse classi degli istituti di Agrate, Bernareggio, Camparada e Cornate d’Adda. Una situazione inevitabilmente figlia dell’aumento generalizzato dei casi degli ultimi giorni.

Agrate

Ad Agrate un caso è stato riscontrato in una seconda della scuola media di via Battisti. L’alunno coinvolto si trovava già a casa da una settimana, da quando cioè erano comparsi i primi sintomi riconducibili al Covid. Una accortezza che si è rivelata fondamentale per limitare il contagio e per ridurre la quarantena dei propri compagni, che dunque potranno rientrare in classe già a partire dalla prossima settimana. Nel frattempo, per tutti loro, è già stata attivata la didattica a distanza.

Bernareggio

A Bernareggio le classi in isolamento sono due. In questo caso la positività al coronavirus è stato riscontrato in una docente della primaria di Villanova: per precauzione, dunque, la dirigenza ha preferito predisporre la quarantena per entrambe le sezioni in cui l’insegnante ha lavorato negli ultimi giorni.

Camparada

Situazione simile anche alla primaria di Camparada, dove nella giornata di ieri, mercoledì 21 ottobre, è scattata la quarantena per una classe. La sorveglianza attiva è stata predisposta in seguito alla positività al Covid di una delle educatrici che si era sottoposta al tampone.

Cornate d’Adda

Classe in isolamento anche a Cornate d’Adda. In questo caso si tratta di una seconda della scuola media “Dante Alighieri”. La comunicazione è arrivata nella giornata di ieri e immediatamente, come anche nelle altre scuole, è stata attivata la didattica a distanza per tutti gli alunni in quarantena.

