Primo aggiornamento del 2021 sulla situazione Covid a Seregno da parte del sindaco Alberto Rossi. I contagi sono in miglioramento rispetto al picco registrato a novembre.

Covid a Seregno: diminuiscono i positivi, ora sono 226

Il 2021 inizia con notizie positive per quanto riguarda la situazione dei contagi da Covid a Seregno. A dare gli ultimi aggiornamenti come sempre è stato il sindaco Alberto Rossi che ha parlato di una situazione in netto miglioramento, illustrando l’andamento del contagio da ottobre ad oggi attraverso un grafico.

“Nel primo giorno feriale dell’anno vi aggiorno sulla situazione contagi in Città, in miglioramento – ha spiegato Rossi. Nel grafico trovate alcune date selezionate, a intervalli di venti giorni con alcuni passaggi simbolici (cambi di colorazione zone ecc.) Le persone attualmente positive sono 226, su un totale di 2.639 cittadini risultati positivi al tampone dall’inizio della pandemia. Ci sono inoltre 64 persone in isolamento domiciliare”.

Nell’ultima settimana 29 positivi in più

Ma attenzione, prosegue il sindaco “Il numero di positivi in calo non vuol dire che non ci si ammala più: nell’ultima settimana, a fronte di 62 negativizzazioni, 29 seregnesi sono risultati per la prima volta positivi al tampone. A prescindere da quelle che saranno le misure dal 7 di gennaio, che spero arrivino quanto prima e su cui come sempre vi informerò, continuiamo a tenere alta la guardia”.

E le nuove indicazioni relativamente a ciò che accadrà dal 7 gennaio in poi potrebbero arrivare già domani, come anticipato questa mattina in un articolo dedicato ai possibili scenari.

