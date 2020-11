Covid: a Vimercate altri 5 morti nelle ultime due settimane. Un dato inquietante. A comunicarlo è stato nella serata di ieri, venerdì, il sindaco Francesco Sartini in occasione del consueto report settimanale sulla diffusione del virus in città.

Tornano i morti

La scorsa settimana i cittadini di Vimercate deceduti per cause riconducibili al coronavirus sono stati ben 3. Nelle ultime due settimane sono stati 5.

“Un dato doloroso e angosciante – ha commentato il primo cittadino – Purtroppo anche in città si continua a morire per il coronavirus”.

Precedentemente l’ultimo decesso registrato era stato a fine agosto.

In calo il trend dei nuovi positivi

Un segnale positivo, seppur da prendere però con le pinze, è quello del numero di cittadini di Vimercate nuovi positivi registrati in settimana. Sono 133. Un dato elevato, ma in flessione rispetto a quello (143) dei sette giorni antecedenti e a quello della prima settimana di novembre (160). I nuovi casi quindi non mancano, ma crescono con un ritmo inferiore.

I numeri complessivi

Sempre secondo i dati forniti dal sindaco, al 12 novembre i cittadini positivi al Covid erano 367. A questi ne vanno aggiunti altri 171 in attesa dell’esito del tampone.

“Numeri molto alti che ci invitano a non abbassare la guardia”, ha detto ancora il primo cittadino.

Le persone in quarantena sono 280. Si tratta del piccolo più alto mai registrato da inizio pandemia. Sartini ha quindi chiuso il suo video quotidiano invitando ancora una volta i vimercatesi a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

Il ringraziamento al personale sanitario

Infine ha sottolineato come gli ospedali, quello di Vimercate compreso stiano affrontando una situazione di estrema criticità e per questo ha ringraziato tutto il personale sanitario.

Torna alla home.