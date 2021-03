Covid: a Vimercate nuovi positivi aumentati di 7 volte in 20 giorni

I nuovi positivi aumentati di 7 volte nel giro di 20 giorni. Un dato a dir poco allarmante sul fronte della diffusione del Covid a Vimercate reso noto ieri dal sindaco Francesco Sartini in occasione del tradizionale report del venerdì sera.

Nuovi postivi passati da 13 a 99

Se tre settimane fa i nuovi positivi nei 7 giorni erano stati 13, 38 quella successiva, ieri si è toccato quota 99. Un dato che si era visto solo in occasione del picco della prima ondata. I vimercatesi attualmente positivi al Covid sono 138, contro i 31 di tre settimane fa.

Salgono anche le persone in quarantena, nessun nuovo decesso

Le persone in quarantena sono 115, quasi 30 in più di 15 giorni prima. Venti le persone guarite negli ultimi 7 giorni. Fortunatamente non si sono registrati ulteriori decessi per coronavirus in città.

Allarme anche in ospedale

Dati allarmanti arrivano anche dall’ospedale di Vimercate dove dopo un periodo di media di ricoveri di circa 60-70 persone colpite dal virus, ora si è superata la quota delle 100 persone. Ed è stata riaperta anche la terapia intensiva, rimasta chiusa a lungo dopo il termine della prima ondata.

Il sindaco annuncia un giro di vite nei controlli

“Sono numeri che non possono lasciarci indifferenti – ha commentato il primo cittadino – Le varianti del virus si trasmettono molto velocemente e colpiscono in particolare i giovani».

Il sindaco ha anche annunciato una stretta importante sui controlli messa in campo da Polizia locale e Carabinieri.