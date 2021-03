Covid ad Agrate: i positivi sfondano quota 200 e tasso superiore al livello d’allarme.

Numeri ancora preoccupanti

Sono numeri ancora una volta non confortanti quelli resi noti nella serata di ieri, sabato, dal sindaco di Agrate Simone Sironi, nel consueto report di fine settimana sull’andamento del virus in paese.

I dati

Gli attualmente positivi ad Agrate sono 204. Sfondata quindi la soglia dei 200. Un vero e proprio record se si pensa che il picco precedente risaliva al novembre scorso quando in una settimana si era arrivati a quota 189. Sale di un unità, da 34 a 35, anche il conteggio degli agratesi deceduti per Covid. In netta crescita, fortunatamente, anche il numero dei guariti da inizio pandemia passati negli ultimi 15 giorni da 708 a 820.

La fascia di età più colpita resta quella tra i 41 e i 60 anni (quasi il 30%), seguita da quella tra i 19 e i 40 (oltre il 25%)

Il grafico

Il sindaco: “Situazione seria”