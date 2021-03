Covid, altri 102 morti in Lombardia. In Provincia MB i nuovi casi positivi al coronavirus sono 525.

In Lombardia oggi si sono registrati 4.884 nuovi positivi al coronavirus, a fronte di 61.469 tamponi effettuati.

Nelle ultime 24 ore ci hanno lasciato altre 102 persone, che portano il numero delle vittime complessive nella nostra regione a 30.387. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 7.124, di cui 852 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 98.651 soggetti.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 585.943 (+2.810). Gli attualmente positivi in totale sono 106.627 (+1.972).

La situazione in Italia

In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 23.839 nuovi casi da coronavirus e 380 morti (con il totale da inizio pandemia che sale a 107.636) . I tamponi eseguiti sono 357.154: l’indice di positività è al 6,67%, (ieri era al 6,8%). Ieri c’erano stati 23.987 i nuovi casi e 457 i morti registrati nelle 24 ore precedenti.

Sono 3.635 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità rispetto a ieri.

I nuovi casi per Provincia

Bergamo 375

Brescia 941

Como 321

Cremona 215,

Lecco 170

Lodi 74

Mantova 216

Milano 1.285

Monza e Brianza 525

Pavia 194

Sondrio 97

Varese 361