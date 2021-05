Covid: altri 52 morti oggi in Lombardia, diminuiscono i ricoverati. In Provincia di Monza e Brianza 261 nuovi contagi (come a Varese), solo Milano ne conta di più.

Oggi, sabato 1 maggio, in Lombardia sono stati registrati 2.139 nuovi contagi di Coronavirus su 59.144 tamponi effettuati (il tasso di positività è al 3,62%). I contagi sono quindi in calo rispetto a ieri, quando erano stati rilevati 2.214 casi su 53.645 tamponi realizzati (4,13%).

Continua il calo del numero di ricoverati in reparti ordinari così come quello nelle Terapie intensive, mentre aumenta il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 52 i morti registrati oggi, ieri erano stati 41. In totale sono 32.922 i decessi ufficiali per Covid in Lombardia dall’inizio della pandemia.

Ad oggi sono 3.403 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari di Covid, contro i 3.495 di ieri (-92). In calo, sia pure più contenuto, anche il calo dei ricoverati nelle Terapie intensive, dove ci sono 536 degenti (-14 rispetto a ieri).

La situazione in Italia

Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 13.446. Sono invece 226 le vittime in un giorno (ieri 263). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.035.617, i morti 121.033. Gli attualmente positivi sono invece 430.542 (-5.728 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.484.042 (+18.466). 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%).

I casi nuovi casi nelle Province lombarde

Bergamo 163

Brescia 232

Como 160

Cremona 65

Lecco 81

Lodi 36

Mantova 114

Milano 600

Monza Brianza 261

Pavia 89

Sondrio 38

Varese 261