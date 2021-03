Covid: altri 590 casi in Provincia di Monza e Brianza. In Lombardia i nuovi positivi sono 4.820, di cui 145 debolmente positivi, altri 78 morti. 11 i decessi in Provincia MB.

Giovedì i nuovi positivi a Monza e Brianza erano stati 548, ieri 610 e oggi, sabato 20 marzo, 590. I numeri, insomma, non accennato a diminuire. Nella nostra Provincia oggi si sono registrati altri 11 decessi. A morire sono sempre gli anziani: 8 avevano più di 75 anni, 2 un’età compresa tra 65 e 74 anni e uno un’età compresa fra 50 e 64 anni.

In Lombardia i tamponi molecolari eseguiti sono stati: +38.866, ai quali vanno aggiunti 17.517 tamponi antigenici per un totale di 56.383. Il tasso di positività ieri al all’8,4% è praticamente stabile attestandosi all’8,54%.

Sempre a livello regionale i casi positivi degli ultimi 7 giorni sono 31.213, l’incidenza per 100.000/abitanti dell’ultima settimana supera quindi la quota “zona rossa” di 250 casi ogni 100.000 abitanti, attestandosi a quota 311.

Salgono nel complesso i ricoverati; +95 nei reparti e + 3 nelle Terapie intensive dove i ricoveri si stanno avvicinando a quota 800 (791).

Alla data odierna in Lombardia ci hanno lasciato 29.709 persone, in Provincia di Monza e della Brianza 2.138.

I nuovi contagi per Provincia

Bergamo 341

Brescia 757

Como 316

Cremona 239

Lecco 162

Lodi 77

Monza e Brianza 590

Milano 1.335 (di cui 535 a Milano città)

Mantova 236

Pavia 227

Sondrio 94

Varese 357