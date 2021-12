A causa dell’attuale situazione epidemiologica, l'Amministrazione comunale di Cesano Maderno informa che il Concerto di Capodanno di sabato 1 gennaio al Teatro Excelsior è stato annullato.

Covid, annullato il Concerto di Capodanno e non solo

Annullati, per lo stesso motivo, il Mercatino della Befana previsto per il 6 gennaio in piazza Esedra e lo spettacolo sul ghiaccio che avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio dell'Epifania sulla pista che resterà allestita davanti a Palazzo Arese Borromeo fino al 16 gennaio. La decisione è stata presa nelle ultime ore, in accordo con i partner delle varie iniziative.

L'appuntamento con ProMusica

Il Concerto di Capodanno rientrava nel ricco calendario natalizio predisposto dall'Amministrazione comunale. Sabato 1 gennaio, alle 17, all’Excelsior, si sarebbe dovuto tenere il tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica ProMusica. Il programma prevedeva arie d’opera, musiche da film, polke e valzer con la partecipazione di Stefanna Kybalova, soprano e Danilo Formaggia, tenore, diretti dal maestro Valter Borin.