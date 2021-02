Covid: aumentano i ricoveri in Terapia intensiva. In Provincia di Monza e Brianza i nuovi positivi sono ancora più di 200.

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9), aumentano viceversa i pazienti nelle terapie intensive (+6). A fronte di 40.978 tamponi effettuati, sono 2.277 i nuovi positivi (5,5%, una percentuale più bassa rispetto a ieri). I guariti/dimessi sono 484.180. Sono 61 i decessi registrati oggi. In Provincia di Monza e Brianza sono 209 i nuovi positivi

In Italia sono 13.532 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, con 311 morti. Ieri erano stati registrati 13.908 nuovi casi e 316 vittime. La situazione dunque pare abbastanza stabile. Il tasso di positività però sale, sia pur leggermente, al 4,6% (ieri era del 4,5%).

Il totale dei contagi in Italia alla data di oggi, sabato 13 febbraio 2021, arriva così a 2.710.819. Attualmente ci sono 401.413 positivi, 761 in meno rispetto a ieri, mentre dall’inizio dell’emergenza i dimessi e i guariti sono 2.216.050, con un incremento rispetto a ieri di 13.973.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 40.978 (di cui 26.649 molecolari e 14.329 antigenici) totale complessivo: 6.080.774

– i nuovi casi positivi: 2.277 (di cui 81 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 484.180 (+1.535), di cui 3.226 dimessi e 480.954 guariti

– in terapia intensiva: 365 (+6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.574 (-9)

– i decessi, totale complessivo: 27.760 (+ 61)

I nuovi casi per provincia

Milano: 571 di cui 254 a Milano città;

Bergamo: 172;

Brescia: 481 ;

Como: 177;

Cremona: 46;

Lecco: 68;

Lodi: 38 ;

Mantova: 109;

Monza e Brianza: 209;

Pavia: 128 ;

Sondrio: 37 ;

Varese: 184.