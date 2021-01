Covid: calano i ricoverati in reparto e in Terapia intensiva. In Brianza i nuovi contagi sono 143.

Covid: calano i ricoverati in reparto e in Terapia intensiva

A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi oggi in Lombardia. La percentuale di positivi su tamponi effettuati è del 4,6%, poco sopra quella registrata a livello nazionale. In Lombardia registrati altri 58 morti.

I nuovi guariti dimessi sono 5.009. Ieri in Lombardia i nuovi positivi erano 1.900, quindi la situazione sembra abbastanza stabile. In calo i positivi in Provincia MB.

Così in Italia

In Italia i nuovi casi registrati oggi sono 12.715, ieri erano stati +13.574. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.541.783 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Il tasso di positività scende al 4,3%, ieri era al 5%.

I decessi odierni sono sempre tanti: 421, ieri erano stati 477. Da febbraio 2020 le vittime di Covid sono 88.279 vittime. Le persone guarite o dimesse sono 1.990.152 Gli attuali positivi, cioè le persone che ad oggi hanno il virus, sono in tutto 463.352.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 39.462 (di cui 28.234 molecolari e 11.228 antigenici) totale complessivo: 5.640.919

– i nuovi casi positivi: 1.832 (di cui 74 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 459.401 (+5.009), di cui 3.345 dimessi e 456.056 guariti

– in terapia intensiva: 377 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.454 (-36)

– i decessi, totale complessivo: 27.074 (+58)

I nuovi casi per provincia

Milano: 363 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 374;

Como: 165;

Cremona: 49;

Lecco: 59;

Lodi: 26;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 119;

Sondrio: 54;

Varese: 265.