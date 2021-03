Controlli Covid: chiuso un esercizio commerciale, sanzionati sette clienti. Deferito l’avventore di un bar che non voleva fornire le generalità alla Polizia Locale

Nuova tornata di controlli della Polizia Locale di Limbiate per verificare il rispetto delle norme anti Covid. I numerosi controlli effettuati la scorsa settimana hanno portato alla chiusura di un esercizio pubblico dove sono state riscontrate alcune irregolarità. In particolare gli agenti hanno riscontrato il mancato rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia di distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Per aver violato le disposizioni del Dpcm, sette clienti hanno ricevuto una multa di 400 euro ciascuno.

Non fornisce le generalità, deferito

Durante la serie di controlli, gli agenti hanno deferito all’Autorità giudiziaria l’avventore di un bar intento a consumare alimenti nelle vicinanze del locale. Il cliente, nonostante i vari inviti degli agenti, ha più volte rifiutato di fornire le proprie generalità, tentando anche di allontanarsi. E’ stato quindi accompagnato al comando di piazza V Giornate e deferito ai sensi dell’articolo 651 del Codice Penale.