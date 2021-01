Covid: crollati i contagi nell’ultima settimana. Continua il trend in discesa; in Provincia sono stati 585, contro i 732 della settimana precedente, il 20% in meno.

Covid: crollati i contagi nell’ultima settimana

I contagi in Provincia di Monza e Brianza continuano a calare, un trend che registriamo ormai da qualche settimana. Dal lunedì 18 gennaio a oggi, domenica 24 gennaio 2021, ne sono infatti stati registrati 585, ben 147 in meno dei sette giorni precedenti, con un calo percentuale del 20%.

La situazione è in costante miglioramento; due settimane fa, dal 4 al 10 gennaio, i contagi registrati erano stati infatti 985. Nelle due settimane precedenti si erano attestati intorno agli 800, precisamente 795 e poi 810. Quindi possiamo affermare tranquillamente che è da oltre un mese che non si registra un numero di contagi così basso.

Rispetto alla scorsa domenica è in calo anche la percentuale di positivi sui tamponi effettuati. Era del 6,3% domenica scorsa, è del 5,9% oggi, ma non dimentichiamo che due settimane fa era al 13%.

Si svuotano gli ospedali ma si continua a morire

In Lombardia alla data di oggi i ricoverati in Terapia intensiva sono 405 mentre i degenti nei reparti Covid sono 3.428. Una settimana fa i rcoverati in Terapia intensiva in Lombardia erano 452, quelli nei reparti Covid 3.610.

Di coronavirus però si continua a morire. A fronte dei 26 decessi della settimana precedente, negli ultimi sette giorni in Provincia di Monza e della Brianza sono morte altre 29 persone che portano il totale da inizio pandemia a 1.878, 98 delle quali decedute nel 2021.